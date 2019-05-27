"إسرائيل هيوم": ورشة البحرين ستطرح إنهاء عمل وكالة الـ "أونروا"

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الاثنين، النقاب عن أن الولايات المتحدة ستطرح على المشاركين في ورشة البحرين الاقتصادية، المقرر عقدها بالعاصمة المنامة في حزيران/يونيو المقبل، إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، المقربة من رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية: "على المستوى العملي، الاستعاضة عن أنظمة وكالة أونروا في مجال التعليم وتوزيع الأغذية ببرامج تطوير تنفذها منظمات غير حكومية دولية، ولكن تديرها السلطة الفلسطينية نفسها".

وأضافت إن إدارة ترامب ستقترح إعادة تأهيل مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وبناءها كمدن وبلدات فلسطينية دائمة.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مصدر وصفته بالمقرب من البيت الأبيض، (لم تذكر اسمه) قوله إن ورشة العمل المخطط عقدها الشهر المقبل في العاصمة البحرينية "ستركز على الأرجح على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام، ولكن سيكون لها جوانب سياسية أيضًا".

وأضاف المصدر: "المحور الرئيسي الذي تدور حوله الخطوات المتوقع تقديمها في المؤتمر، هو كسر دائرة إدامة الصراع، واستبدال المساعدات بالتنمية، والاعتماد على الاستدامة".

وتابع حديثه "نية الإدارة هي اقتراح سلسلة من الخطوات التي تضع الفلسطينيين على طريق النمو والازدهار، بحيث يكون هناك تغيير في حالة الفقر واعتماد الكثير من السكان على المساعدات، وسيقف السكان والسلطة نفسها على أرجل مستقلة".

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة البحرينية "المنامة" بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، وذلك يومي 25 و26 من شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وتهدف هذا الورشة، جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق "السلام" الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن خطة "صفقة القرن".

ورفضت السلطة والفصائل الفلسطينية ورشة العمل، ودعت الدول العربية إلى عدم تلبية دعوات المشاركة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.