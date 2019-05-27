الصحة: اتفاق بين المستشفيات الخاصة وشركات التأمين

قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إنه جرى اليوم الاثنين، توقيع اتفاق ما بين اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة واتحاد شركات التأمين لحل الأمور العالقة فيما بينهما، برعاية وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيلة اليوم الاثنين، مع ممثلين عن اتحاد المستشفيات الخاصة واتحاد شركات التأمين.

وأضافت وزيرة الصحة أن الهدف من الاجتماع كان إعطاء التوصيات التي صدرت عن اللجنة المكونة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء من أجل اعتمادها والعمل بها كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق، بتاريخ 13/5/2019.

وأشارت إلى أن أهم التوصيات التي صدرت عن اللجنة هو أنه لا يجوز تقسيم الوطن "شمال ووسط وجنوب"، في موضوع أسعار الخدمات الطبية والصحية، وأن تكون أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية ثابتة على مستوى الوطن، ووضع هامش للأسعار كحد أدنى وحد أعلى يتم النقاش عليه ما بين شركات التأمين والمستشفيات المختلفة، واحتساب الفرق بالتسعيرة ما بين ما هو مقدم من اتحاد المستشفيات والأسعار المقدمة من اتحاد شركات التأمين، وتم اعتماد المعدل الوسطي للأسعار، كما جرى تشكيل لجنة مصغرة من وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، وممثل عن اتحاد المستشفيات الخاصة، وممثل عن اتحاد شركات التأمين، من أجل وضع الأسعار لاعتمادها.