غزة: بدء التسجيل لتسديد رسوم الطلاب من مستحقات الموظفين

أعلنت وزارة المالية في غزة، اليوم الاثنين، عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2018-2019 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الأمة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وأكدت المالية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أن باب التسجيل الالكتروني سيغلق يوم الاثنين 24/6/2019 وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (طلبات تسديد رسوم جامعية).

وقالت الوزارة إن الطالب (الموظف نفسه، أب، أم، أخ، أخت، ابن، ابنه، زوج، زوجة) يستفيد بنسبة 50% من الرسوم الفصلية بعملة الشيكل من مستحقات ذويه حسب الاتفاق المبرم مع الجامعة، وذلك حسب الشروط التالية:

• تقبل الطلبات للطلبة من لهم رقم جامعي 2017 وما بعده.

• أن يكون الموظف على رأس عمله.