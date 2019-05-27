بيكيه يحتفل رغم "خيبة الكأس"

على الرغم من خسارة برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، السبت، فإن مدافع الفريق الكتالوني جيرارد بيكيه يحتفل بمناسبة كروية أخرى.

وتلقى برشلونة هزيمة قاسية من فالنسيا في نهائي الكأس بنتيجة 1-2، السبت، ليفقد بطولة أخرى بعدما فرط في دوري أبطال أوروبا.

إلا أن لدى بيكيه سبب آخر للاحتفال، فقد نجح فريق "إف سي أندورا" الذي يتولى رئاسته في التأهل إلى درجة عليا، الأحد.

وصعد أندورا إلى بطولة "تيرسيرا"، الدرجة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ 17 عاما، بعدما فاز بثلاثية نظيفة على فيلاديكانز.

ولم يكن بيكيه (32 عاما) حاضرا في المباراة، إلا أن والديه وأشقاءه كانوا شهودا على الإنجاز.

وقال المدير الفني للفريق غابري غارسيا، إن اللاعبين كانوا يأملون في الاحتفال مع رئيس النادي، لكنه لم يتمكن من الحضور.

وأضاف: "هذا يوم تاريخي للنادي بالعودة إلى تيرسيرا بعد غياب 17 عاما".

وكان بيكيه، الذي سلط تركيزه على مجالي الاستثمار والإدارة الرياضية مؤخرا، كشف في وقت سابق أنه ينوي إنهاء مسيرته في الملاعب مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، من أجل التفرغ لإدارة ناديه.