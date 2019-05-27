اشتيه يوضح قيمة صرف رواتب الموظفين والعلاوات

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية عن صرف 60% من رواتب الموظفين عن شهر مايو/ أيار الجاري في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بنفس المعيار، دون أن يحدد يوم الصرف.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي أن الرواتب ستصرف كاملة للأسرى وأهالي الشهداء ولمن يتلقى 2000 شيكل فما دون، بنفس المعيار في غزة والضفة.

وأشار اشتية إلى أن صرف الرواتب يأتي رغم الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية جراء اقتطاع الاحتلال أموال المقاصة.

ولفت إلى أن الحكومة ستقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية تجاه رواتب الموظفين.

وذكر أن "العلاوات المتغيرة ستصرف حسب نصوص الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية والذي تزول بزوال السبب الذي تصرف من أجله في الضفة وغزة".

وقال: "ما زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا، وما زلنا نرفض استلام الأموال منقوصة. موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بالإرهابيين أو بأننا نمول الإرهاب".

وفي سياق آخر، ذكر اشتية أن الرئيس محمود عباس سيشارك في القمة العربية والإسلامية في السعودية، "وسيلقي خطابًا يسطر فيه بوضوح الموقف الفلسطيني من المجريات السياسية في المنطقة".

وأضاف "وسيطالب العرب والمسلمين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين، كما يؤكد أن فلسطين هي مفتاح السلام في المنطقة وهي مركز الصراع أيضًا".

وحيّا رئيس الوزراء وحدة الموقف الفلسطيني برفض مؤتمر المنامة، مشيرًا إلى أنه "أحد حلقات صفقة القرن".

وتابع "يستغرب مجلس الوزراء من الادعاء أن هذا المؤتمر لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي يشن فيه القائمون على هذا المؤتمر حربا سياسية ومالية على شعبنا ومؤسساته والمؤسسات الدولية العاملة لمساندته".