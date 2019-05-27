جندي "إسرائيلي" يحرق حقول الفلسطينيين في الضفة

كشفت صحيفة هارتس العبرية، أن الجيش الاسرائيلي تعرف على الجندي الذي وثقته منظمة بتسيلم يشعل النار الأسبوع الماضي بين مستوطنة يتسهار وقرية عوريف القريبة. وقالت الشرطة "إنه لم يتم القبض عليه بعد".

واضافت الصحيفة"المشتبه به الذي تم توثيقه وهو يشعل النار بحقول الفلسطينيين بالقرب من يتسهار - هو جندي كان في إجازة."

وأكد مصدران أمنيان التفاصيل وقالا إن الحادث وقع بينما كان الجندي في إجازة يوم الجمعة الماضي.

في الفيديو لـ "ييش دين"،تبدو مجموعة من المستوطنين يرشقون الفلسطينيين بالحجارة أمام جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي الذين كانوا يقفون بالقرب من الموقع ، رغم أن الجنود لديهم سلطة احتجاز المستوطنين الإسرائيليين حتى وصول الشرطة، بدأ إلقاء الحجارة بعد أن أشعل المستوطنون النار في الحقول والمنازل ولم يتم القبض على المستوطنين لأن الجنود انشغلوا بملاحقة الفلسطينيين.

بالأمس ، هاجم عشرات النشطاء اليمينيين قوة شرطة بالقرب من مستوطنة يتسهار. وطبقاً للشرطة ، فإن العشرات من الرجال الملثمين من المستوطنات في المنطقة ألقوا الحجارة والأشياء على رجال الشرطة كانوا في سيارة دورية ، وثقبوا إطارات سيارتين تابعتين للشرطة وهربوا من مكان الحادث.