مهجة القدس:الأسير أحمد إبراهيم يدخل عامه الـ(18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسير المجاهد أحمد داود سلمان إبراهيم "عايش" (47 عاماً) من بلدة ارطاس قضاء مدينة بيت لحم، أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/05/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد إبراهيم ولد بتاريخ 02/07/1972م؛ وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.

الدائرة الإعلامية

27/05/2019