"مواقع التواصل" تحتفل بفوز الزمالك في بطولة الكونفدالية

انهالت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريد عبر هاشتاق #الزمالك عقب فوز الأخير على فريق نهضة بركان المغربي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وسط حالة من الفرحة في صفوف المدونين ومشجعي فريق الزمالك والمصريين.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح، حيث فاز في المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وأحرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير.

وانتهت مباراة العودة بين الفريقين في ملعب برج العرب بالإسكندرية شمال مصر بهدف نظيف لنادي الزمالك سجله المدافع محمود علاء من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد استخدام تقنية (الفار).

وبنهاية المباراة التجأ الحكم لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز بالبطولة وافتتح المغربي خالد بوطيب التسجيل لنادي الزمالك بينما أضاع حمدي العشير لاعب نهضة بركان الركلة الأولى لفريقه.

وسجل للزمالك محمود علاء وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو بينما سجل لنهضة بركان اسماعيل المقدم ولابا كودجو وإيسوفو دايو.

وتعد هذه البطولة هي الأولى بالمسمى الحالي لها في سجل نادي الزمالك الذي لم يصعد منصات التتويج الأفريقية منذ 16 عاما.

وبهذا الفوز، يحقق الزمالك اللقب الثاني عشر أفريقيا في تاريخه.

في السياق، تصدر وسم "جددوا_عقد_جروس" مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، انتهاء مشوار السويسري ستيفين جروس المدير الفني للفريق الأبيض مع القلعة البيضاء، عقب الفوز ببطولة الكونفدرالية.

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قد أكد في تصريحات تليفزيونية أن عقد جروس مع الزمالك انتهى، ولن يستمر في بطولة الدوري المصري.

وامتلك الزمالك مجموعة من الألقاب الأفريقية والأفروآسيوية في دولاب بطولاته ما يجعله واحدا من أعرق الأندية في القارة السمراء حيث فاز بدوري أبطال أفريقيا 5 مرات آخرها عام 2002 وبكأس الكؤوس الأفريقية، المسمى القديم لبطولة الكونفدرالية مرة واحدة عام 2000.

و يشار إلى أن الزمالك حصل على بطولة السوبر الأفريقي 3 مرات والبطولة الأفروآسيوية مرتين.

وكان المدير الفني للزمالك كريستيان غروس قد قال قبل المباراة "أضعنا العديد من الفرص التي سنحت لنا في لقاء الذهاب" مشيرا إلى أنه يرغب بشدة في إنهاء الخصام بين الفريق ومنصات التتويج الأفريقية منذ 16 عاما.

وخسر الزمالك نهائي دوري الأبطال الأفريقي عام 2016 أمام صانداونز الجنوب أفريقي، وينتظر أن ينافس الزمالك الفائز ببطولة دوري رابطة الأبطال على لقب السوبر الأفريقي.

وإليكم ما رصدته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" العديد من التغريدات عبر موقع "تويتر":

مبروك لنادي الزمالك وجماهيره بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية فى لقاء صعب أمام فريق نهضة بركان المغربي القوي . وفى الاخير البطل مصري وعربي الف مبروك للجميع — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٢٦ مايو ٢٠١٩