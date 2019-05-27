"نتنياهو" يلتقي كحلون ضمن مساعيه لتشكيل الحكومة

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مع رئيس حزب كولانو موشيه كحلون في إطار المساعي لتشكيل الحكومة المقبلة.

ونقلت "قناة كان العبرية"، عن "نتنياهو قوله "إنه دعا رؤساء جميع الأحزاب المنوي انضمامها إلى الحكومة المقبلة لعقد اجتماع مساء اليوم في مسعى لمنع انتخابات عامة نحن في غنى عنها".

وأكد "نتنياهو"، أنه يبذل جهودا جمة في اللحظات الأخيرة لتشكيل حكومة يمينية، مشيرا إلى أنه عرض على الشركاء الائتلافيين طرحا للتوصل إلى حل لقانون التجنيد.

وبين أن هذا الحل يستند إلى المبادئ والمعطيات التي حددها وقدمها الجيش الإسرائيلي، معتبرا أنه ما من سبب لرفض هذا الطرح.