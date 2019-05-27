المستوطنون يجددون اقتحامهم الأقصى بحراسة مشددة

جدد المستوطنون، صباح اليوم الإثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

واقتحمت عناصر امنية احتلالية المسجد الأقصى المبارك وتمركزت في ساحة المصلى القبلي، لتأمين اقتحامات المستوطنين والسياح للأقصى، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين الاقصى عبر باب المغاربة، وقامت بجولة في ساحة الأقصى، فيما قامت الشرطة بتغيير مسارها من ساحة باب المغاربة مرورا من أمام المصلى القبلي، إلى المصاطب الخلفية .

وارتفعت في الايام الماضية وتيرة دعوات المستوطنين لاقتحام الاقصى، فيما وعد وزير أمن الاحتلال "جماعات الهيكل المزعوم "بفتح المسجد الأقصى لهم خلال الأيام المقبلة .

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد طالبت يوم أمس، حكومة الاحتلال بـوقف فوري لاستفزازاتها في المسجد الأقصى.