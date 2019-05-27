"الفلك الدولي" يحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

أعلن مركز الفلك الدولي، مساء يوم الأحد، أن أول أيام عيد الفطر المبارك للعام 1440 هجري 2019 ميلادي سيكون الاربعاء 5 يونيو/ حزيران.

وأكد مركز الفلك الدولي، ومقره الإمارات، إن رمضان سيكون 30 يوما وأن عيد الفطر سيكون بتاريخ 5/6 في جميع مناطق العالمين الإسلامي والعربي، باعتماد رؤية الهلال.

وقال المركز، إن الاختلاف المحتمل، سيحدث في حال أكد شهود عيان رؤية الهلال، يوم الاثنين الثالث من يونيو، على الرغم من أن المركز، أكد على "عدم إمكانية حدوث ذلك، باستخدام أجهزة الرصد الفلكي الحديثة".

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، أنه من المقرر "تحري رؤية هلال شهر شوال، يوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس بثلاث دقائق في السعودية، وفي أبوظبي والكويت والبحرين، والعراق سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس".

وأضاف: "أما في سوريا والأردن وفلسطين، فسيغيب القمر بعد 4 دقائق، وفي صنعاء بعد 6 دقائق من غروب الشمس، وليبيا وتونس بعد 7 دقائق، كذلك في معظم الدول العربية والإسلامية".

وتابع عودة، "وفقاً لما سبق وحسب الأجهزة المتاحة لرصد الأهلة، فإن رؤية هلال شهر شوال غير ممكنة، ومن ثم فإن الأصل أن يكون الأربعاء 5 حزيران/ يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك باعتماد رؤية الهلال".

ولفت إلى أن بعض الفقهاء، يرون أن غروب القمر بعد الشمس كاف لاعتماد رؤيته، حتى وإن لم يرَ بأحدث الأجهزة، كذلك بعض المتخصصين في علم الفلك أيضاً، يصرحون بأن العيد قد يكون الثلاثاء، بحكم تكرار واقعة اعتماد بعض الدول ومنها السعودية لشهادة الشهود.

وأردف مدير مركز الفلك أنه "إذا أردنا أن نبدأ العيد بناء على رؤية الهلال في منطقتنا العربية والعالم الإسلامي، فيقيناً سيكون يوم الأربعاء، أما في حالة قبول شهادة الشهود، التي تخالف المنطق والعلم، سيكون العيد يوم الثلاثاء، ومن ثم يصبح رمضان 29 يوماً".

"روسيا اليوم"

وكان الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أكد قبل أيام أن رمضان هذا العام سينتهى في نفس اليوم الذى بدء فيه وهو يوم الإثنين، وأن يوم الثلاثاء 4 يونيو سيكون هو أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية ومعظم الدول العربية.