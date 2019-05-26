د. الهندي يعني الراحل سميح حمودة

نعى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي، الراحل الدكتور سميح حمودة، الذى استمر لعدة أشهر قبل أن ينتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس السبت.

وقال الهندي في رثاء وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه: "إن فلسطين ودعت أخا عزيزا وابنا بارا من أبنائها الصادقين، ومثقفا جعل فكره وثقافته لخدمة دينه وأمته وشعبه وقضيته".

وأضاف أن حديث الراحل حمودة كان عن هموم الأمة والشعوب المسلمة وقضية فلسطين والمرابطين في المسجد الأقصى والمقاومين في غزة.

وفيما يلي النص كاملًا

بِسم الله الرحمن الرحيم

"كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ"

ودعت فلسطين اليوم أخا عزيزا وابنا بارا من أبنائها الصادقين، ومثقفا جعل فكره وثقافته لخدمة دينه وأمته وشعبه وقضيته.

رحمك الله يا أبا محمد كنت صاحب هم على الاسلام وفلسطين والأمة دون أن يفارقك هذا الهم حتى وأنت في أشد أوقات المرض.

التقيته آخر مرة قبل بضعة أشهر وكان المرض يشتد عليه دون أن يشكو لأحد ألمه، جلسنا وتحدثنا فكان كل حديثه عن هموم الأمة والشعوب المسلمة وقضية فلسطين والمرابطين في المسجد الأقصى والمقاومين في غزة.

ولا يخلو الحديث معه من جوانب الثقافة والفكر وآخر الإصدارات من الكتب والابحاث والدراسات .

رحمك الله يا أبا محمد

نحسبك من الصالحين، ونتضرع إلى الله تعالى أن يجازيك خير ما يجازي عباده .

عزاؤنا لزوجتك أم محمد والأبناء والبنات وجميع أسرتك وتلاميذك والمحبين والاصدقاء ورفاق الطريق.

ولا نقول إلا ما يرضي ربنا

لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

د. محمد الهندي "أبو عمر"