الكشف عن نسبة صرف موظفي غزة ورام الله قبل العيد

قررت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر مايو 2019، قبل حلول عيد الفطر السعيد، بنسبة صرف 60%.

وأكد ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي، أن رواتب الموظفين ستصرف بالتوازي مع المحافظات الجنوبية بغزة يوم الأحد، الثاني من شهر يونيو المقبل.

وشدد ملحم، على التزام الحكومة بصرف رواتب الموظفين في رام الله كما في الشهر الماضي، بنسبة 60 بالمية، نافيا الأنباء التي تحدثت عن تقليص الرواتب إلى 30%.

ولفت أنه إذا ما طرأت أي زيادة، فإن وزارة المالية تحدد النسبة في الأيام الأخيرة من الشهر وفق ما يرد خزينة أموال السلطة.

يشار إلى أن وزارة المالية، صرفت الشهر الماضي، رواتب الموظفين العموميين، بنسبة 60 %، وبحد أدنى 2000 شيكل وأقصى 10 آلاف شيكل، بالإضافة الى صرف بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين المدنيين.