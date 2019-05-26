الافراج عن الشقيقين الشرباتي بعد اعتداء مستوطنين عليهما

افرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن الشقيقين مفيد و زيدان الشرباتي بعد احتجازهما لعدة ساعات ودفع غرامة مالية وقدرها الفي شيكل.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت الشقيقين الشرباتي، بعد شكوى تقدم بها أحد المستوطنين ضدهما بحجة اعتداءهما عليه، مساء أمس.

وقال مفيد الشرباتي:" للاسف، هذا هو حالنا، بالامس قام مستوطن بالاعتداء علينا بالضرب وهو موثق بالكاميرا، وقام بتقديم شكوى ضدنا".

واضاف:" أفرجت شرطة الاحتلال عنا، لحين المحاكمة بعد خمسة أشهر ودفع غرامة مالية الفي شيكل مقابل الافراج عنا، وقد تقدمنا بشكوى ضد المستوطن لدى الشرطة الإسرائيلية".