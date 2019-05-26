هآرتس: إما  حكومة "إسرائيلية" الليلة أو الطيبي يحل الكنيست غدًا 

قال مسؤول في حزب الليكود، مساء اليوم، إن حزب يهودات هتوراه وافق على قانون التجنيد، مشيرة إلى أن الكرة الأن في يد إفيغدور ليبرمان.

وأضاف المسؤول وفق ما نشرته صحيفة هارتس العبرية: "إن وافق ليبرمان على الحل الوسط يمكن تشكيل الحكومة الجديدة الليلة".

وقالت أحزاب المعارضة لكحلون لفان وحزب ميرتس: إن "تهديد نتنياهو بحل الكنيست مجرد إسفين وهذا الضغط على ليبرمان لإجباره الموافقة على الحكومة الجديدة، مع ذلك أعلن رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي بانه سيؤيد حل الكنيست حتى لو كان الحديث يدور عن إسفين".

وقد اعلن حزب الليكود مساء اليوم، ان الكنيست سيعقد الساعة الرابعة بعد ظهر غد جلسة بكامل هيئتها للتصويت على مشروع قانون حل المجلس التشريعي بالقراءة الأولى، وقد وجهت الدعوة الى أعضاء الكنيست والوزراء من حزب الليكود لحضور هذه الجلسة.

ويسبق ذلك اجتماع تعقده الكتل البرلمانية المعارضة الساعة الواحدة من بعد ظهر غد لبحث وضع استراتيجية من هذه المسألة، وياتي هذا التطور في ظل تعثر المفاوضات الائتلافية على خلفية قانون التجنيد.

هذا واجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم مع رئيس حزب كولانو موشيه كحلون في إطار المساعي لتشكيل الحكومة المقبلة. وقد قال نتنياهو انه دعا رؤساء جميع الأحزاب المنوي انضمامها الى الحكومة المقبلة الى عقد اجتماع مساء اليوم في مسعى لمنع انتخابات عامة نحن في غنى عنها.

واكد رئيس وزراء الاحتلال انه يبذل جهودا جمة هي مساعي اللحظة الأخيرة لتشكيل حكومة يمينية، مشيرا الى انه عرض على الشركاء الائتلافيين طرحا للتوصل الى حل لقانون التجنيد.

وبين ان هذا الحل يستند الى المبادئ والمعطيات التي حددها وقدمها جيش الدفاع، معتبرا انه ما من سبب لرفض هذا الطرح.

وبدوره اشترط رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان الاجتماع مع السيد نتنياهو بتلقيه جوابا على حل الوسط الذي طرحه بخصوص قانون التجنيد.