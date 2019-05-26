الأشغال وUNDP يوفران مساعدات مالية لمتضرري العدوان الأخير على غزة

تفق وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، على توفير مساعدات مالية لتأجير منازل مؤقتة للمواطنين الذين تعرضت منازلهم للدمار بفعل العدوان الأخير على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع بين زيارة ووفد من "UNDP"بغزة والممثل بمديرة مكتب غزة لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني "تشيتوسي نوجوتشي" ونائبتها إيمان الحسيني، مؤكدين على ضرورة تقييم أضرار التصعيد الأخير والبدء فوراً بالبحث عن موارد داعمة لأصحاب هذه المنشآت لإعادة إعمارها.

وبحث الطرفان نشاطات البرنامج الإنمائي الحالية والمستقبلية في قطاع غزة، وشرح آلية عملها بالتعاون مع الوزارة، بكونها المسؤولة عن ملفي الإعمار والمشاريع في غزة.

وأكد زيارة على أهمية التعاون المشترك بين وزارته والـ"UNDP" وذلك من أجل تحسين أوضاع الشباب بالقطاع، لافتاً إلى أن شريحة كبيرة من الشباب يحملون شهادات بتخصصات مختلفة لكنهم بحاجة لفرص عمل تحسن من مستوى معيشتهم ومعيشة ذويهم.

وأعرب عن آماله بالتعاون المثمر والمشترك مع والـ"UNDP"في مجال الإسكان والإعمار.

بدورها، قالت "نوجوتشي" إن الهدف الرئيسي من التعاون مع وزارة الأشغال في مجال الإعمار وتقديم الدعم والخدمات المناسبة للمواطنين.

وأوضحت أنه يتم تقييم احتياجات المواطنين بكل حيادية وانصاف وفقاً لتقدير عمل البرنامج الإنمائي بالتعاون مع الوزارة.