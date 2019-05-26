الفلسطيني وسام الجعفري يفوز في "كانّ" بجائزة للفيلم القصير

فاز فيلم "أجواء" (Ambience) للمخرج الفلسطيني الشاب وسام الجعفري بالجائزة الثالثة، مناصفة مع الفيلم البولوني Duszyczka لبارْبارا روبتيك، في مسابقة الأفلام القصيرة، في الدورة الـ72 (14 ـ 25 مايو/ أيار 2019) لمهرجان "كانّ" السينمائي الدولي.

يروي الفيلم حكاية شاب من مخيم الدهيشة لا يجد مكانًا لتسجيل عزفه على آلة الكمنجة. لكنه يعزف عليها كثيرًا، منذ استيقاطه من النوم حتى آخر الليل. بالإضافة إلى ذلك، هناك ضجّة يُسبِّبها الجيران، وهناك ما يُشبه الحياة الروتينية التي تتكرّر يوميًا، والتكرار يطاول المنزل الذي يُقيم فيه. يبحث كثيرًا عما يريده، وفي النهاية يعثر على مبتغاه: موسيقى الحيّ والمخيّم والناس، وموسيقى الأعراس والتظاهرات.



وكتب مشاهدو الفيلم بعد عرضه في "كانّ" أنّ الفيلم يقول في النهاية إنّ "حياة الناس ستكون موسيقاه"، علمًا أن الجعفري نفسه طالب من مخيّم الدهيشة أيضًا، درس في كلية فلسطينية وتابع مساره الحياتي المتواضع، حتى بلوغه "كانّ" ومهرجانها الدوليّ، منتزعًا جائزة في مسابقة الأفلام القصيرة.