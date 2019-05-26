حماس: مشاورات للبدء بعمل مشترك يواجه "صفقة القرن"

أعلنت حركة حماس الأحد، أن الفصائل الفلسطينية في حالة تشاور مستمر، للعمل وفق خطة وطنية مشتركة، لمواجهة صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانون إن "حركته تعمل مع مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، لمواجهة صفقة القرن وعدم تمريرها مهما كلف ذلك من ثمن"، مشددا على ضرورة أن "يتخذ فريق أوسلو خطوات عملية لترجمة الإجماع الفصائلي والموقف الشعب الرافض للصفقة"، في إشارة منه إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

وطالب القانوع بسحب "الاعتراف بالاحتلال، وإنهاء التنسيق الأمني معه، وإعلان فشل مسار أوسلو، وعقد الإطار القيادي للفصائل، لترتيب البيت الداخلي، واعتماد استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية".

ولفت إلى أن "الجماهير الفلسطينية ستخرج الجمعة القادم في يوم القدس العالمي، لتعبر عن إسلامية وعروبة مدينة القدس ورفض تهويدها، ورفض كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط صفقة القرن".

وطالب المتحدث باسم حركة حماس السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية "برفع يدها عن المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية، ومنح شعبنا مساحة لإحياء يوم القدس العالمي، والتعبير عن رفضه لصفقة القرن، والمشاركة في مواجهة مشاريع تهويد مدينة القدس وتصفية قضيته العادلة".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستعقد ورشة عمل اقتصادية في البحرين تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 من الشهر المقبل، بهدف جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن خطة "صفقة القرن".