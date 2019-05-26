ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الامين العام يعزي بوفاته

تشييع الراحل سميح حمودة إلى مثواه الأخير في رام الله

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 17:15 - 26 مايو 2019
بنك فلسطين
مشاركة

شارك المئات من جماهير شعبنا الفلسطيني في تشييع جثمان الراحل الدكتور سميح حمودة (أبو محمد) والذى رحل بعد صراع مع مرض السرطان استمر لعدة أشهر قبل أن ينتقل إلى رحمته تبارك وتعالى مساء أمس السبت، وتمت صلاة الجنازة في مسجد العين بمدينة البيرة قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المدينة.

بدوره نعى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة (أبو طارق)، الراحل الدكتور سميح حمودة واصفاً إياه بصاحب البصمات الفكرية والإسهامات الكبيرة في تعزيز حالة الوعي بالمقاومة ودورها.

وأكد الأمين العام في نعيه أن الدكتور سميح لم ينقطع عن أداء دوره ورسالته كمثقف وأكاديمي، ولم ينشغل بالبحث عن متاع الدنيا بل ظل أميناً محافظاً على نقائه وطهارة قلمه وبقي باحثا في الفكر والثقافة والأدب من أجل رسالته وقضيته الأسمى فلسطين.

من جانبه قال الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بعد مراسم تشييع الدكتور سميح حمودة إلى مثواه الأخير أنه كان رحمه الله طيلة حياته مصاحباً للقرآن ودفع ثمناً غالياً من أجل فكره سواء عند اعتقاله في سجون الاحتلال أو حتى عند اعتقاله في السجون الأمريكية أثناء دراسته هناك بل حرم من إتمام متطلبات الدكتوراة والحصول عليها من الجامعات الأمريكية، ورغم ذلك لا يوجد فلسطيني إلا ويفخر بخط الدكتور سميح حمودة وفكره الثوري المقاوم، وكان من الأوائل الذين التقوا بالدكتور الشهيد فتحي الشقاقي الأمين العام المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي، وعمل إلى جانبه في نشر فكر الحركة في ربوع الضفة الغربية مطالباً بتوثيق سيرة ومسيرة حياته رحمه الله.

واعتبر عدنان أن كتاب الراحل حمودة الوعي والثورة هو من أدبيات كل المقاومة الفلسطينية وقدم له الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي ووزع هذا الكتاب بإشراف الشهيد أبو جهاد على المقاتلين الفلسطينيين في قواعد الثورة في الخارج.

جدير بالذكر أن الراحل سميح حمودة رحمه الله من مواليد بيت لحم سنة 1960، وخريج جامعة بيرزيت وجامعة جنوب فلوريدا في العلوم السياسية وعلم الإنسان، وعمل في جمعية الدراسات العربية بالقدس (1985-1992)، ومركز دراسات الإسلام والعالم في تامبا/فلوريدا (1993-1995)، وحاضر حتى وفاته في دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، ويعد من الجيل المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي.

 

f0477329-eb77-4a9b-a7e5-fe8d3aa686bb
cf2cc7a1-99cd-4dfd-a49b-31feb8f1b228
86ac069b-1177-456f-bff5-344102c537af
73d443be-aeec-4049-ba48-f0a340452e67
6758640b-edd1-4dc8-8646-6d5ec5ec2d8c
e6bc1512-8010-43f0-b713-a321ca65c9ed
 

متعلقات