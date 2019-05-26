رياضية الجهاد بمدينة غزة تختتم بطولة الشهيد بلال البنا

اختتمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي – إقليم غزة بمنطقة الزيتون أمس السبت، بطولة الشهيد القائد بلال البنا على أرض ملعب الحسين.

وكان قد شارك في البطولة التي استمرت لمدة أربعة أيام ثمانية فريق رياضية جمعت بين مساجد منطقة الزيتون، حيث انتهت بفوز فريق مسجد صلاح الدين على نظيره مسجد شهداء الزيتون بفارق 3 أهداف مقابل لا شيء، وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة وسط أجواء من المحبة والإخوة والتسامح.

وخلال كلمة له أكد الاستاذ خميس الهيثم مسؤول حركة الجهاد الاسلامي إقليم غزة

على أهمية الرياضة في العمل التنظيمي، وأن هذه البطولة إنما تؤكد على أن أبناء وحركة الجهاد الإسلامي بفكرها التي انطلقت من أجله تؤمن بكافة الأفكار والطرق التي تعزز وتجمع ولا تفرق، والعمل الرياضي من العوامل التي تجمع وتؤسس وتبني جيل فريداً، يحاول أن يعزز من خلال الرياضة نموذج يوصل الرسالة والفكرة.

وأشاد الهيثم خلال كلمته بمناقب وصفات الشهيد بلال البنا التي كانت سبب في محبة الجميع للشهيد بلال من عرفه ومن سمع عنه، والأثر الذي تركه في نفوس الجميع.

وأضاف الهيثم أن هذه البطولة تأتي وفاءً وتكريماً لروح الشهيد بلال وكل شهداء شعبنا الفلسطيني وللتأكيد على مواصلة الطريق الذي خطه الشهداء بدمائهم الطاهرة، بدوره توجه والد الشهيد بالشكر والعرفان لحركة الجهاد الإسلامي على وفاءها لدماء ابنها الشهيد وإقامة هذه البطولة على شرف استشهاده.

وفي نهاية البطولة تم تكريم والد الشهيد بلال البنا والفريق الفائز بالمركز الأول والمركز الثاني.











