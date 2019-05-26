الدكتور سامي العريان ينعى صديقه الراحل سميح حمودة

نعى الاكاديمي الفلسطيني د. سامي العريان رفيق دربه الراحل الدكتور سميح حمودة.

وقال العريان في رثاء وصل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: رحمة الله عليه رحمة واسعة.. كان أخي وصديقي وخليلي في السجن لسنوات ثلاث ومعا في زنزانة واحدة لأكثر من 20 شهرا.. صلينا معا جماعة أكثر من 17 ألف ركعة.. قوي الإيمان، تقي، ورع، رابط الجأش، هادئ، واسع الاطلاع، موسوعة تاريخية، عقلية نقدية ملتزمة بآداب النقاش، محب شغوف للمعرفة، خلوق، شجاع، كريم، حيي، وعاشق لفلسطين.

وأضاف: رزقه الله بزوج صالحة وتقية وبخمس بنات وولد واحد كلهم من المتفوقين ما شاء الله، البنتان الكبيرتان قد أنهتا الدكتوراه من أعرق الجامعات العالمية: جامعة براون في الولايات المتحدة واكسفورد في بريطانيا.

وتابع: مصابنا ومصاب الأمة كبير.. كان آخر حديثي معه منذ أيام كان يعرف أنه يواجه الأجل بصبر وإيمان ولكنه كان يطلب كتبا جديدة صدرت في إسطنبول... نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يرزقه الدرجات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء وأن يلحقنا به في جنات الخلد.

واختتم الدكتور العريان رثائه بقوله "إن العين لتبكي وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبا محمد لمحزونون. ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".