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حكم فرنسي يوقف المباراة من أجل "إفطار" لاعب جزائري

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:13 - 26 مايو 2019
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صنع الحكم الفرنسي رودي بوكييه الحدث في المباراة التي جمعت بين نادي نيس وضيفه موناكو في الأسبوع الـ38 والأخير من الدوري الفرنسي، بالتفاته الجميلة التي قدمها تجاه النجم الجزائري يوسف عطال.

وفضّل الحكم رودي بوكييه إيقاف اللقاء لمدة دقيقة من الشوط الأول، وهذا من أجل كسر اللاعب يوسف عطال لاعب نيس صيامه بكمية من الماء، بما أن النجم الجزائري لعب صائمًا في هذه المباراة.

وشكلت هذه اللفتة من الحكم رودي بوكييه إعجابا كبيرا وإشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا بمجملهم عن توجيه تحية احترام كبيرة لهذا الحكم.

وأكد عطال علو كعبه في الدوري الفرنسي هذا الموسم، إذ ساهم في هدف جديد لفريقه نيس والذي سجل في الشوط الأول في مرمى موناكو.

وشهدت ملاعب أوروبا خلال شهر رمضان الفضيل التزام أغلب اللاعبين المسلمين والنجوم العرب بصيام شهر رمضان، على غرار نجمي المغرب نصير مزرواي ومواطنه حكيم زياش خلال مباراة فريقهما أياكس الهولندي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام، وكذلك النجم الجزائري رياض محرز خلال ظهوره مع مانشستر سيتي في آخر لقاءين.

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