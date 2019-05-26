تمكين المؤسسات الاهلية توزع 3000 طرد غذائية على الاسر الفقيرة في قطاع غزة

وزعت شبكة تمكين المؤسسات الاهلية ثلاثة آلف سلة غذائية على الأسر المهمشة والفقيرة في قطاع غزة، طوال شهر رمضان المبارك.

وقد استهلوا التوزيع مع بداية شهر رمضان لهذا العام 2019 على أكثر من60" جمعية خيرية" في قطاع غزة ليشمل الخمس محافظات "الشمال، غزة، الوسطى، الجنوب، رفح".

وقال "د. إيهاب أبو زيد" رئيس شبكة تمكين المؤسسات الأهلية في قطاع غزة، إن الطرود الغذائية التي وزعتها الشبكة، هي لدعم استمرار عمل هذه الجمعيات وتحفيزها على المضي قُدماً في عمل الخير.

وأضاف "أبو زيد" أنه من المقرر أن تستفيد أكثر من 3000 أسرة فقيره ومهمشه من هذه الطرود والسلال الغذائية، والتي تعاني من ويلات الحصار المستمر على القطاع منذ ما يزيد عن "13 عاماً" بالإضافة للوضع الاقتصادي الذي أوشك على الانهيار.

بدوره أكد "أ. طارق أبو زكري" مسئول ملف المبادرات في شبكة التمكين الاهلية، أن هذه المبادرة التي نفذتها الشبكة لم ولن تكون الأخيرة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المزيد من المبادرات والأنشطة التي تزيد من كفائه عمل وأداء الجمعيات الخيرية على مستوى القطاع.

وأكد "أبو زكري" أن المبادرة تضمنت على "سقيا الخير، سحور الخير، وكعك العيد" ومن المقرر أنهم وفي الايام القادمة سينفذون فعالية "عيد الفطر" لتكون استكمالاً لمبادرة الطرود الغذائية، والتي من شأنها مساعدة الأسر الفقيرة في ادخال البهجة والسرور على قلوب أطفالهم قُبيل عيد الفطر المبارك.

الجدير بالذكر، أن شبكة تمكين المؤسسات الاهلية نفذت العديد من المشاريع والمبادرات في قطاع غزة خلال السنوات الماضية، وذلك سعياً منها في دعم صمود المؤسسات الاهلية والخيرية، والوقوف عند مسئولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.













