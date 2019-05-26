مهجة القدس تنعى والد الأسير محمد سامي الهشلمون

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني من عائلة الهشلمون بوفاة فقيدهم الحاج محمد عبدالمعطي أيوب عبد الرزاق الهشلمون (أبو سامي)، والد الأسير المجاهد محمد سامي محمد عبد المعطي أيوب الهشلمون.

وأوضحت المؤسسة أن الهشلمون وافته المنية صباح اليوم في مدينة الخليل، وعن عمر يناهز (74) عاماً قضاها طائعاً لله صابراً محتسباً، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر، أن الأسير المجاهد محمدسامي الهشلمون من مواليد 25/08/1972م وهو متزوج ولديه عشرة أبناء، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 30/04/2018م وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حيث أمضى ما يزيد عن خمسة أعوام في الأسر، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.