اعتقال 4 مواطنين بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت منذر علي عزايزة من منزله في ضاحية شويكة شمال طولكرم، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في حارة النعالوة بالبلدة.

كما اعتقل جنود الاحتلال الشابين لؤي ومعتز الرجبي من حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، والشاب عمر باسم زغير من شارع الواد داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر فراس القواسمي في منطقة الجلدة بمدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا منزل المواطن أمين عوض جبر في بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية.