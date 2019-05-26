إصابة شابين برصاص الاحتلال بالقرب من السياج الفاصل جنوب القطاع

أُصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، بالقرب من السياج الفاصل جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول نقلا عن شهود عيان، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أطلق النار، على شابيْن، تواجدا بالقرب من السياج الفاصل، ما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى “المستشفى الأوربي”، جنوبي القطاع، لتلقي العلاج.

ولم تُصدر وزارة الصحة بغزة بيانا فوريا حول الحادث، كما لم يُصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا.

لكنّ مصدر طبي فلسطيني، قال لوكالة الأناضول، إن الشاب الأول أصيب بعيار ناري في القدم، والثاني بعيار ناري أسفل البطن، ووصف حالتهما بالمتوسطة.