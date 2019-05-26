دحلان: ماذا سيفعل أبو مازن لاسقاط ورشة البحرين؟

قال النائب وقائد التيار الإصلاحي بحركة فتح محمد دحلان، "لجئنا الى الاخوة في جمهورية مصر الشقيقة لإيجاد حل للوضع الفلسطيني الراهن، ولتعمل معنا على انقاذ الوضع، ابتداءا من "صفقة القرن الذي أعلنت ومؤخرا قمة البحرين".

جاء ذلك خلال رده على نخبة من الاعلاميين والصحفيين الفلسطينيين خلال مأدبة إفطار نظمها تيار الاصلاح – ساحة غزة للصحفيين تحت عنوان ( الى اين سيتجه الوضع الفلسطيني بعد صفقة القرن؟).

وأضاف دحلان، "القضايا الكبرى لا تحتاج لتكتيكات تدريجية لحلها والا ستموت، وصفقة القرن أخطر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، فهي (ستغير معالم المنطقة كما تغيرت في الحرب العالمية الثانية)".

وشدد دحلان بأن "كل من يراهن على انهاء القضية الفلسطينية وكل من يحلم بالمزيد من الانقسام فهو حالم، مضيفا: "الحل الوحيد ليس الرهان على دول إقليمية أو دولية تمول غزة بشكل مسموم ولكن الوحدة رغم الجراح هي مفتاح الحل"، وصفقة القرن تطبق ولا تحتاج قرار من أحد.

واستهجن دحلان موقف رئيس السلطة محمود عباس من المصالحة الوطنية قائلا: "اذا اعتقد ابو مازن انه سينقذ نفسه بالقضاء على حماس والجهاد الإسلامي فهو واهم"، فأنا اختلف مع حماس وأبو مازن ولكني محايد ان "الوحدة صمام أمان الطرفين".. مضيفا: تجربة 12عام علمتنا ان "الوحدة الوطنية هي المخرج الوحيد وتنازل أحد الأطراف هي قوة وليس ضعف".

وأضاف دحلان، "اقترحنا انتخابات خلال عام كحل ولكن كل المحاولات فشلت"، فـ"المساعدات ليست الواجب الوطني الذي سيكون الحل لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ب يجب أن نجني ثمار تضحيات شعبنا، من خلال عمل وطني واحد وان نبادر في العمل السياسي والوطني جنبا الى جنب بوحدتنا".

واستهجن دحلان "صمت" رئيس السلطة محمود عباس من ورشة البحرين قائلا: "لم نسمع من أبو مازن موقف عن ندوة البحرين فماذا سيعمل من أجل إسقاطها فالرفض لا يكفي".. مضيفا: الكثير من الشعوب اندثرت من خلال خطأ سياسي.