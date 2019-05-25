الدكتور حمودة أول من بشر بفكرة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية

قال القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، احمد المدلل في وداع الفقيد الدكتور "سميح حمودة" : "إن الدكتور حمودة هو أول من بشر بفكرة الجهاد الإسلامي في جامعات الضفة خصوصا جامعة بير زيت، التي لم يعلو صوت الإسلام فيها إلا باجتهادٍ منقطع النظير".

وأشار إلى أن : "حديث " الدكتور سميح حمودة" ، وندواته وحواراته مع جهابذة الثورة الفلسطينية وإقناعه لكل من كان يستمع إليه عن الإسلام الثوري الجهادي الذي جعل من فلسطين قضيته المركزية ونشاطه الدؤوب في نشر فكرة الجهاد الاسلامي ملازماً للدكتور فتحي رحمه الله وحرصه على حضور الندوة الأسبوعية للدكتور الشقاقي فى بيته القرميدي في مخيم زرنوقة برفح."

وأضاف " هكذا عرفناه مخلصاً أدبياً كاتباً مؤرخاً مقنعاً محباً، ولا نزكي على الله أحدا، تغمده الله برحمته الواسعة".