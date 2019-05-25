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​نجل سلمان العودة: تسريبات مفزعة حول نية إعدام مشايخ بالسعودية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:51 - 25 مايو 2019
سلمان العودة سلمان العودة
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قال نجل الشيخ السعودي الموقوف، سلمان العودة، إن "أخبارا وتسريبات مفزعة تصلنا حول نية الإعدام ضد مشايخ السعودية، وعلى رأسهم والدي"، وذلك في أول تعليق على التقارير المتداولة عن احتمال إعدام مشايخ سعوديين عقب شهر رمضان الكريم.

وعبر حسابه على "تويتر"، أوضح عبد الله العودة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنه ليس لديه "أي علم مطلقا" بهذه الأخبار.

وأضاف: "نؤكد أن النيابة العامة في السعودية لا تزال تطالب بالقتل تعزيرا عليه، وعلى الشيخ (عوض) القرني، و(علي) العمري".

والأربعاء، طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السعودية ومصر والإمارات بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، لا سيما مشايخ السعودية العودة، والقرني، والعمري، في ضوء تقارير إخبارية تتحدث عن احتمال إعدامهم عقب شهر رمضان.

والأربعاء الماضي، انطلق هاشتاغ (وسم) "إعدام المشايخ جريمة" على حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر"، إثر ورود أنباء بشأن احتمال إعدام المشايخ المذكورين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات السعودية بشأن احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الدعاة الثلاثة البارزين في البلاد، كما لم يصدر عن تلك السلطات ما يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم العودة والقرني والعمري، وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها.

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