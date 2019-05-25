تقرير: شهيد في 73 مواجهة مع الاحتلال الأسبوع الماضي

شهد الأسبوع الماضي استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب 9 إسرائيليين، خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية وغزة، ليشهد الأسبوع على اندلاع 73 مواجهة مع الاحتلال، تخللها محاولة طعن، إضافة لتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة والداخل المحتل.

ففي أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 16 فلسطينيا بالرصاص وعشرات حالات الاختناق في الضفة وغزة، فيما ألقى شبان فلسطينيون عدة زجاجات حارقة في العيساوية، مستوطنة ألون موريه، ومستوطنة شاعر هنيغف، وذلك ضمن حوالي 10 مواجهات.

ويوم الخميس، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية، فيما تم رصد اندلاع 4 مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها إلقاء زجاجات حارقة في منطقة كيبوتس بئيري، مستوطنة كارميا، ومستوطنة ناحل عوز.

أما يوم الأربعاء، أصيب 3 فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أعلن عن إصابة 3 مستوطنين على الأقل بالحجارة: أحدهم قرب تل السبع بالنقب، وآخر في مستوطنة عمانوئيل بسلفيت، والثالث في حلحول بالخليل، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه مركبات وجنود الاحتلال في مستوطنة حجاي، مستوطنة كريات أربع، مستوطنة سدوت هنيغف، كيبوتس بئيري، كيبوتس كيسوفيم، مستوطنة أشكول، وكيبوتس علوميم، وأحصيت 21 مواجهة بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة وغزة تخللها تفجير عبوة ناسفة في عزون.

وفي منتصف الأسبوع، استشهد المواطن محمد عبد الجواد محمود زعرب (30 عامًا) من رفح متأثرًا بإصابته في مسيرات العودة بتاريخ 27/4/2018، وأصيب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة في تقوع، مستوطنة سدوت هنيغف، وكيبوتس بئيري، وذلك ضمن 11 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في عزون وحاجز قلنديا.

ويوم الإثنين الماضي، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة صوب الاحتلال في مستوطنة ايتمار، الخضر، ومستوطنة أشكول، وذلك ضمن 11 مواجهة.

ويوم الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة (22 عامًا) عند المسجد الإبراهيمي في الخليل بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على الخضر، مستوطنة أشكول، مستوطنة شاعر هنيغف، ومستوطنة ناحل عوز، حيث أحصيت 11 مواجهة في ذلك اليوم.

وأما يوم السبت فقد أصيب فلسطيني بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، فيما أعلن عن إصابة 6 مستوطنين بهجوم بزجاجات حارقة على حافلة قرب تقوع، وأحصيت 5 مواجهات تخللها إلقاء زجاجات حارقة في تقوع، وقاعدة عسكرية جنوبي فلسطين.