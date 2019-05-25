ليبرمان يوجه تحذيرا نهائيا لنتنياهو

وجه وزير حرب الاحتلال السابق، أفيغدور ليبرمان تحذيرا نهائيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قال "إذا لم يتم قبول مطالبنا بشأن مشروع قانون التجنيد، فسنكون في طريقنا إلى انتخابات جديدة".

ونقلت معاريف عن ليبرمان قوله "في السابق قبل الانتخابات، وخلال الانتخابات وبعد الانتخابات، أوضحنا تمامًا أننا لن نتراجع ملليمتر واحد عن الصيغة الأصلية لمشروع القانون كما أقر بالقراءة الأولى في الكنيست".

وأضاف "يجب أن تنشأ حكومة يمينية حقيقية، وليس حكومة متشددة، "يسرائيل بيتينو" يؤمن بمبدأ "عش ودع غيرك يعيش".