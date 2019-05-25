ما يمكن إنجازه في 10 أيام.. برنامج غذائي مكثف استعدادا للعيد

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، بعد انقضاء شهر رمضان سريعا، إلا أن بعض الكيلوغرامات قد بقيت تهدد رشاقتك، بعد أسابيع من تناول العصائر والحلويات الرمضانية الشهية، هل يمكن إعداد خطة طوارئ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟

تؤكد وفاء عبد الحليم، أستاذة علوم التغذية (لموقع الجزيرة نت) "نعم، يمكن إصلاح الكثير في عشرة أيام، شرط الجدية والانضباط والإرادة القوية".

وأضافت عبد الحليم أن رمضان يواكبه هذا العام درجات حرارة مرتفعة جدا، وبالتالي خروج كمية كبيرة من العرق يحتوي على العديد من الأملاح المعدنية، وهو الأمر الذي يتطلب تناول كمية كبيرة من المياه.

وتقول وفاء "من المفترض أن يتناول الشخص في الأيام العادية حوالي ثمانية أكواب من المياه، والأمر نفسه وقت الصيام، فلابد من تناول الكمية ذاتها، ويفضل تناولها منذ بدء الإفطار وحتى السحور"، موضحة "البعض يعتقد أن تناول المشروبات مثل الزنجبيل والقرفة والشاي الأخضر تكون بديلا عن الماء، وهذا اعتقاد خاطئ، الماء ضروري جدا للجسم ولعملية الحرق، وتناول تلك المشروبات بجانبه قد تساعد لكن لا يمكن أن تكون بديلا عنه".

وتؤكد أن معدلات الهضم خلال شهر رمضان تكون أقل بكثير من الطبيعي، وبالتالي تقل عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها، فيزداد الوزن، لكن هناك أيضا التناول الخاطئ للطعام بدءا من العصائر المحلاة بالسكر والدهون والحلويات، كل ذلك من شأنه زيادة الوزن بمعدل كبير، لكنها تضيف "لم يفت الوقت ويمكن إصلاح ما أفسدته الحلويات في عشرة أيام استعدادا لعيد الفطر وارتداء ملابس أنيقة مع إمكانية تناول بعض الكعك".

وتقسم وجبات الطعام في رمضان خلال الأيام المتبقية لمنع كسب مزيد من الوزن وخسارة بعض الوزن الزائد من ثلاثة إلى خمسة كيلوغرامات كالتالي:

1- الإفطار

يبدأ الإفطار بالتمر، لأهميته في تعويض الجسم بالسكريات اللازمة لكن دون إسراف، فيكفي تناول ثلاث تمرات.

وتضيف "يجب التركيز في الإفطار على الخضروات المطهية والطازجة مثل الخس والجرجير والخيار، حيث إن الخضروات مهمة جدا لتعويض الجسم عن الأملاح المعدنية التي فقدها".

وأكدت ضرورة تناول قطعة من البروتين الحيواني -لحوم أو دجاج مشوية أو مسلوقة- دون إضافة أي دهون، أو حتى تناول بيض مسلوق بديلا عن اللحوم، مع ضرورة تناول قطعة من الخبز الأسمر أو خمس ملاعق من الأرز أو المكرونة المسلوقة دون إضافة أي دهون.

2- التحلية

تشدد الدكتورة وفاء على ضرورة الامتناع عن تناول الحلوى خلال الأيام المتبقية في رمضان، وتعويضها بالفواكه الطبيعية التي تمد الجسم بالألياف والأملاح المعدنية.

وتوضح ذلك بالقول "الحلوى والمكسرات تكون مليئة بالسعرات الحرارية الكبيرة ولا يفضل تناولها، كما يفضل عدم تناول أي شيء بعد الإفطار لمدة ثلاث ساعات على الأقل".

ونبهت على ضرورة الإكثار من شرب المياه في تلك الفترة، كما تشير إلى بعض الفاكهة الممنوع تناولها مثل الموز والمانجو والعنب والبلح والتين والكرز.

وتنصح الدكتورة "وفاء" ببذل مجهود بدني بعد تناول تلك الوجبة، مثل المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل.

3- السحور

وتنصح خبيرة التغذية بتناول طبق صغير من الفول من شأنه أن يشعرك بالشبع طوال مدة الصيام، لكن مع الأخذ في الاعتبار عدم استخدام الدهون في إعداده، وكذلك عدم إضافة الطحينة لأنها تزيد من السعرات الحرارية، مشيرة إلى أهمية تناول الخس والخيار بجانب الفول، مع قطعة واحدة من الخبز البني.

وتضيف "هناك بدائل لمن لا ترغب تناول الفول، يمكنها تناول البيض المسلوق وطبق سلطة، أو جبن أبيض دون ملح مع طبق سلطة"، مؤكدة أهمية تناول علبة من الزبادي لأنه يقلل الإحساس بالعطش ويساعد على الهضم.

وتعتقد الدكتورة وفاء أنه في حال الالتزام بتلك النصائح مع ممارسة التمارين الرياضية أو المشي لمدة 30 دقيقة خلال اليوم، من شأنها تقليل بعض المكتسب منذ أول رمضان، والتمتع بصحة جيدة وإطلالة رائعة استقبالا لعيد الفطر المبارك.

خطط بديلة

يمكن اتباع حمية بديلة مثل OMAD (One Meal A Day)،وهو نظام غذائي يتناسب مع ساعات الصيام، حيث يعتمد على تناول وجبة واحدة في اليوم تحتوي على الدهون والبروتين والألياف دون كربوهيدرات، بعد أيام قليلة ستشعرين بالشبع مع فقدان ملحوظ في الوزن، دون أن يفقد الجسم العناصر الأساسية في التغذية.

كما يمكن التوقف عن تناول الكربوهيدرات تماما خلال وجبتي الإفطار والسحور خلال الأيام القليلة القادمة والاعتماد على البروتينات والخضروات ومنتجات ألبان فقط دون سكريات.

ولا ينصح باتباع أنظمة غذائية غير صحية كالتي تعتمد على تناول نوع واحد من الخضروات أو الفاكهة على مدار اليوم.