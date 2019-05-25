اندلاع حريق في أشكول بفعل طائرة ورقية

اندلع بعد ظهر اليوم السبت، حريقاً داخل تجمع أشكول الاستيطاني شرق قطاع غزة بفعل بالون أو طائرة ورقية أطلقت من القطاع.

وأشارت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي إلى أن طواقم الإطفاء تحاول اخماد حريق اندلع قرب كيبوتس داخل تجمع أشكول ولا زالت طواقم الأطفال تحاول السيطرة على الحريق.

وشهدت المستوطنات المحاذية لقطاع غزة أمس الجمعة حرائق عدة بفعل بالونات أو طائرات ورقية أطلقت من القطاع، لعدم استجابة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمطالب مسيرات العودة وكسر الحصار وأهمها رفع الحصار كلياً عن القطاع.

وكانت مسيرة العودة وكسر الحصار انطلقت في (30/3/2018) تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أراضيه المحتلة، ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن أبناء شعبنا في قطاع غزة.