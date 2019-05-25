رئيس وزراء تشيك يوضح موقف بلاده من نقل السفارة

أكد رئيس الوزراء التشيكي "أندريه بابيش"، اليوم السبت، أن بلاده لن تنقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وقال بابيش خلال لقاء صحفي، أجراه معه موقع "أوراق برلمانية" الشهير، في العاصمة التشيكية براغ: "جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا أحد في أوروبا يُريد حالياً نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة"، وفقاً للموقع.

وأضاف: "إن إسرائيل هي حليف طويل الأمد لجمهورية التشيك، وثمة علاقات أكثر من اعتيادية بيننا، وهناك توجهات راهنة لتمييز تلك العلاقات"، مستدركاً: "غير أن جمهورية التشيك عضو في الاتحاد الأوروبي، وباختصار هناك اتفاقات في الأمم المتحدة بهذا الشأن (القدس) يتوجب علينا الالتزام بها".

وتعد تصريحات رئيس الوزراء التشيكي، هي الأحدث في مواقف جمهورية التشيك، حول موقفها الرافض لنقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.