مصر تقرر فتح معبر رفح غداً والداخلية تعلن كشف أسماء المسافرين

قررت السلطات المصرية مساء اليوم السبت، إعادة العمل في معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد من كل أسبوع بعد توقفه لعدة أشهر بسبب العمرة.

وتسمح السلطات المصرية بسفر المعتمرين كل يوم أحد اسبوعيا الا انه مع انتهاء موسم العمرة عاد العمل الى طبيعته.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن آلية السفر للحافلات المراد سفرها غداً الأحد (26/5/2019).

والحافلات المراد سفرها وفقاً للوزارة هي:

- المتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلة الخامسة حتى الرقم (70) من كشف (5/16).

- ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

- التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

- إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

- رابط كشف (5/16) اضغط هنا