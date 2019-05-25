تركيا تقدم أخر دفعة مالية (3.5 مليون دولار) كمنحة للسلطة

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنها سلمت مبلغا قدره 3 ونصف مليون دولار لدولة فلسطين.

وقالت الخارجية في بيان لها ان هذا المبلغ هو ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة الـ 10 مليون دولار التي خصصتها تركيا وفقاً لاتفاقية المنحة الموقعة بين تركيا وفلسطين بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2017 من أجل المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة فلسطين.

واشارت تركيا الى انها اوفت بالتزامها بهدف التخفيف عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان، والتضامن مع دولة فلسطين.

واكدت تركيا انها ستواصل دعمها واسهامها بكل ما تملكه من إمكانيات حتى تحقيق الازدهار في فلسطين.