اختلاف موعد عيد الفطر بين خبراء الفلك العربي بين الثلاثاء والأربعاء!

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان الكريم وأيام عيد الفطر المبارك، وكالعادة تنقسم الآراء بين الدول العربية فى تحديد هلال العيد، ولكن وفقا لاجتهادات خبراء فلكيين بالوطن العربى ذكرت أن عيد الفطر سيكون الثلاثاء 4 يوينو القادم، على الرغم من أنه ليس هناك بيانات رسمية من هذه الدول حتى الآن.

في الكويت أعلن الدكتور صالح العجيرى، الباحث الفلكي، من خلال مقطع فيديو نشرته صحيفة الأنباء الدولية، إن عيد الفطر وفقا للحسابات الفلكية سيوافق يوم الثلاثاء 4 يونيو المقبل، وأن شهر رمضان الكريم سيكون 29 يوماً فقط ونهايته الإثنين 3 يونيو المقبل.

وفى السعودية، أوضح الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خلال لقاء تليفزيوني، أن رمضان هذا العام سينتهى في نفس اليوم الذى بدء فيه وهو يوم الإثنين، وأن يوم الثلاثاء 4 يونيو سيكون هو أول أيام عيد الفطر المبارك فى السعودية ومعظم دول الوطن العربى.

وفى تونس قال مهندس الرصد الجوى محرز الغنوشى، رئيس مصلحة الاتصال بالمعهد الوطنى للرصد الجوى، أن يوم عيد الفطر علميّا وحسابيّا سيكون يوم الأربعاء 5 يونيو بينما سيكون الثلاثاء 4 يونيو هو المتمّم لشهر رمضان المبارك.

وفى مصر أوضح الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر ستوافق هذا العام يوم الثلاثاء 4 يونيو المقبل حسابيًا، وستثبت رؤية هلاله يوم استطلاع الرؤية الشرعية، نظرًا لبقائه فى سماء القاهرة ومكة المكرمة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم، وعليه فإن عدة شهر رمضان ستكون هذا العام 29 يومًا فقط.

أما فى الجزائر، فأوضح "لوط بوناطيرو"، الخبير الجزائرى فى علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء الفلكية، خلال تصريحات صحفية لجريدة النهار الجزائرية، أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، وبالتالى سيكون شهر رمضان 29 يوما فقط.

أما معهد الفلك الدولى، فأصدرا بيانا ذكر فيه فبالنسبة للدول التى بدأت رمضان يوم الاثنين، التى تشترط رؤية الهلال لدخول الشهر الجديد فمن المفترض أن تُكمل عدة رمضان ثلاثين يوما وأن يكون يوم الأربعاء 05 يونيو غرة شهر شوال (يوم العيد)، أما بالنسبة للدول التى تكتفى بوجود القمر بعد غروب الشمس فوق الأفق أو تكتفى بالحسابات الفلكية التى تبين أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من مكان ما فى العالم مساء يوم الإثنين، فمن المفترض أن يكون رمضان فيها 29 يوما وأن يكون يوم الثلاثاء 04 يونيو يوم العيد.

وفيما يتعلق بالدول التى بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها بروناى وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، فسيتم تحرى هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 04 يونيو، وستكون رؤية الهلال ممكنة فى ذلك اليوم منها، وعليه من المتوقع أن يكون يوم العيد فى تلك الدول يوم الأربعاء 05 يونيو.

وتعد رؤية هلال الشهر الهجرى الجديد من أصعب الأرصاد الفلكية قاطبة، حيث يولد الهلال بعد فترة من حدوث الاقتران تتراوح ما بين 6 - 16 ساعة، ويكون موضعه على صفحة السماء بالقرب من قرص الشمس، ويطمسه ضوئها كما يطمس النجوم نهارا، وتستحيل رؤية الهلال فى هذه الحالة، ولهذا يتم الانتظار حتى تغرب الشمس ويتم البحث عن الهلال الجديد إذا كان موجودا لفترة زمنية كافية لتتبعه ورصده قبل غروبه.