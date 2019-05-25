المئات يعتكفون في رحاب "الأقصى"

أدى آلاف المواطنين من القدس المحتلة وخارجها الليلة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، بينما شرع المئات من المصلين في الاعتكاف في رحابه الطاهرة.

وكان مدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني، قد أعلن الليلة الماضية عن فتح باب الاعتكاف في رحاب المسجد الاقصى للأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الكريم حتى عيد الفطر السعيد.

يذكر أن أحوال الجو الحارة جداّ أثّرت بشكل مباشر على أعداد المصلين الوافدين الى المسجد الأقصى اليوم، وأدى نحو 100 ألف مصل صلاة الجمعة الثالثة فيه على غير المتوقع في مثل هذه المواسم التي يزيد عدد المصلين فيها عن الربع مليون مصل على أقل تقدير.