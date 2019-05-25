شعث: السلطة تعاني من أزمة مالية ونشكر الجهود القطرية

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية نبيل شعث أن الورشة الاقتصادية الأمريكية التي ستعقد في البحرين مرفوضة من قبل الجانب الفلسطيني ولن يشارك فيها.

وقال شعث في مقابلة خاصة لوكالة "سبوتنيك":"أقول لإخوتنا في الدول العربية نحن كنا في قمة تونس وقبلها في الظهران وقريبا في مكة ولو أن اجتماع البحرين كان اجتماعا عربيا أو فلسطينيا بحرينيا أو إسلاميا فلسطينا لحضرت فلسطين وشاركت لكن ورشة البحرين هي جزء من صفقة القرن الأمريكية التي تريد البدء بالجانب الاقتصادي قبل السياسي لتقديم رشوة مالية للجانب الفلسطيني لكننا نرفض ذلك ولن نبيع قضيتنا".

وتابع:"عدم ذهابنا إلى البحرين ليس موجها للبحرين إنما موجه لصفقة القرن التي تبلورها واشنطن".

وأوضح شعث:"تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية جراء احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية ونشكر دولة قطر التي ساهمت بالوقف إلى جانب قضيتنا باستجابتها وتقديمها الدعم المالي الذي سد احتياجات شعبنا في مواجهة إسرائيل التي تسرق الأموال الفلسطينية".

وأكد شعث أن زيارة الرئيس عباس إلى قطر جاءت في إطار شكرها لاستجابتها وتوفير الدعم المالي وبحث عدد من القضايا.

وأردف شعث قائلا:"لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأمير تميم شكل فرصة لبحث كل الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

وجدير بالذكر، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (الجهة المخولة بالمفاوضات مع إسرائيل) أعلنت مقاطعة المؤتمر الاقتصادي الأمريكي، الذي سيعقد في البحرين، الشهر المقبل.

وجاء في بيان مشترك، أن البحرين ستستضيف، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال؛ وذلك في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من حزيران/يونيو القادم.