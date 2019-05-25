غزة: الأضرار الزراعية للمرتفع الجوي بلغت نصف مليون دولار

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الأضرار الناتجة عن المرتفع الجوي الحالي بلغت نصف مليون دولار، وذلك بشكل أولي.

وقال إبراهيم القدرة وكيل وزاره الزراعة في تصريح صحفي له، أن المرتفع الجوي الحالي سبب أضرارا لمعظم مزارع الدواجن (اللاحم، البياض، الحبش والأرانب) في قطاع غزه.

وأوضح القدرة في بيان وزعته العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، أن الإحصائيات الأولية للأضرار الناتجة عن المرتفع الجوي الحالي وصلت إلى نفوق ما لا يقل عن 100 ألف طائر بقيمة مالية تصل إلى نصف مليون دولار.

وأكد القدرة على أن طواقم الوزارة منذ صباح الأمس وحتى مساء اليوم مازلت منتشرة ميدانيا بين مربين الدواجن على طول قطاع غزة، وذلك لتقديم المساعدة والإرشاد وحصر الأضرار، لافتا إلى أن هذه الطواقم سوف تواصل عملها (اليوم السبت) على نفس الوتيرة، حتى انتهاء المرتفع الجوي، والذي من المتوقع أن يبدأ في الانحسار اليوم.

وطالب وكيل الوزارة جميع مربي الدواجن التواصل مع طواقم الوزارة، واتباع التعليمات الارشادية للوزارة والمرسلة للمربين على هواتفهم النقالة أو الموجودة على المواقع الاعلامية للوزارة، وذلك للتقليل من آثار ارتفاع درجات الحرارة إلى أدنى حد ممكن.