ريال مدريد بدون راموس الموسم القادم

قالت تقارير إن سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، يدرس بجدية فكرة الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما جاء في برنامج "إل تشيرينغيتو" على قناة "ميغا" الإسبانية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان هما الناديان اللذان سعيا لمعرفة موقف اللاعب طوال الموسم، مضيفة أن الرد كان يأتي دائما بالرفض.

لكن الوضع تغير الآن، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن المدافع البالغ من العمر 33 عاما، بدأ يفكر في التغيير كشيء مفيد سواء بالنسبة للفريق وبالنسبة له على المستوى الشخصي.

وفي قلعة "سانتياغو بيرنابيو"، هناك حالة أشبه بالتأهب لما قد يحدث على الرغم من أن إدارة الملكي لم تتلق أي إشارة صريحة من جانب اللاعب أو وكيل أعماله "شقيقه" أو حتى من ممثليه القانونيين، وفقا لـ"ماركا".

وأضاف المصدر أن الريال يدرس خيارات بديلة محتملة تحسبا لخروج أي من لاعبي الفريق، لكنها لم تكن تتوقع أن يتعلق الأمر بوداع راموس.