نجل العودة يكشف: لدينا أخبار مفزعة.. والنيابة تطالب بإعدام والدي

تحدث عبد الله العودة، نجل الداعية الدكتور سلمان العودة، عن الأنباء التي تحدثت عن نية نظام السعودية، إعدام والده بالإضافة إلى الداعية عوض القرني وعلي العمري.

وقال العودة: "تصل إلينا أخبار وتسريبات مفزعة حول نية الإعدام ضد مشايخ السعودية، وعلى رأسهم والدي الشيخ سلمان العودة ، ونحن نؤكد أنه ليس لدينا أي علم مطلقا".

وأضاف: "كما أننا نؤكد أن النيابة العامة في السعودية لاتزال تطالب بالقتل تعزيرا، عليه وعلى الشيخ القرني والعمري، عجّل الله نصرهم".

والأربعاء أيضا، انطلق هاشتاغ "إعدام المشايخ جريمة" على حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر"، إثر ورود أنباء بشأن احتمال إعدام المشايخ العودة والعمري والقرني.

ولاقى الهاشتاغ السعودي تفاعلا واسعا على منصات التواصل العربية، إذ عبر آلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال أن تنفذ السلطات السعودية هذا القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين.



ومنذ أيلول/سبتمبر 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين ونشطاء في البلاد، أبرزهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها، وتربط أي توقيفات بتطبيق القانون.