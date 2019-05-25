الطقس: انخفاض ملموس ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تقل حدة الموجه الحارة في ساعات نهار اليوم السبت مع استمرار الاجواء الحارة الى شديدة الحرارة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد الأحد، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء القادم، يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.