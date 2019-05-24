9 أشياء تساهم فى خفض ضغط الدم

يتأثر ضغط الدم تأثرًا كبيرًا بارتفاع درجة حرارة الجو، فعندما ترتفع الحرارة قد ينخفض ضغط الدم إلى درجة كبيرة، ويجعلك تشعرين بالدوخة والتعب، ويعتبر قياس ضغط الدم الطبيعي هو 120/80 مم زئبق (أو أقل من 140/90)، وهو أمر ضروري للدورة الدموية المناسبة، عندما يكون ضغط دمك (أقل من 100/60 مم زئبق)، فإنه يعتبر انخفاض في ضغط الدم، وهذا يعني أن ضغط الدم على الجدران منخفض لتوفير الأكسجين لأنسجة الجسم، هذه الحالة تعرف باسم انخفاض ضغط الدم.

أطعمة لرفع ضغط الدم

قالت صحيفة "boldsky " إن انخفاض ضغط الدم يمكن أن يسبب الدوخة، والقيء، والإحساس بالإغماء، في الحالات الشديدة، حيث إن انخفاض ضغط الدم يهدد الحياة، في حالة انخفاض ضغط الدم يفشل المخ في الحصول على كمية كافية من الدم، ويسبب الإغماء، تحدث هذه الحالة لأسباب مختلفة، مثل مشاكل القلب، ومشاكل الغدد الصماء، والجفاف، ونقص العناصر الغذائية في النظام الغذائي، والأدوية.

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على ضبط ضغط الدم

1. الماء

أول علاج لانخفاض ضغط الدم هو مياه الشرب، في بعض الأحيان، قد يكون انخفاض ضغط الدم بسبب الجفاف، إذا كان جسمك قد فقد السوائل إما عن طريق الحرارة، أو القيء، أو التبول، فعليك شرب الماء وترطيب نفسك على الفور، يمكنك أيضًا تناول الفواكه التي تحتوي على ماء مثل البطيخ والبرتقال وما إلى ذلك.

2. القهوة

إذا شعرت أن ضغط الدم منخفض وتعانى بالدوار، اشرب حوالي نصف كوب من القهوة القوية، الكافيين الموجود في القهوة الداكنة يساعد على ارتفاع ضغط الدم على الفور.

البنجر مفيد لرفع ضغط الدم

3. البنجر

العصير الخام لجذر البنجر مفيد للغاية في زيادة ضغط الدم، خذ كوبًا من عصير البنجر الخام مرتين يوميًا، استمر في العلاج لمدة أسبوع واحد على الأقل للحصول على الفائدة، هذا هو واحد من أفضل العلاجات المنزلية لانخفاض ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم.

4. الرمان

واحدة من العلاجات الطبيعية الأكثر استخدامًا لخفض ضغط الدم، يمكن أن يساعد هذا اللون الأحمر في تحسين مستويات ضغط الدم لديك. يمكنك استهلاكه بطرق مختلفة للحفاظ على ضغط الدم، يمكن تناوله، أو استخدامه في شكل عصير أيضًا.

5. الزبيب

الزبيب غني بالبوتاسيوم، وهذه واحدة من أفضل الحلول لخفض ضغط الدم، يمكن نقع الزبيب فى الماء، أكل الزبيب في الصباح، وكذلك شرب الماء الذي الغارق فيه يعمل على ارتفاع ضغط الدم لديك.

6. الملح

هذا هو واحد من العلاجات المنزلية السريعة، قم بتضمين المزيد من الملح أو الأطعمة المالحة في نظامك الغذائي، لأنه يساعد على ارتفاع ضغط الدم، خذ كوبًا من الماء وأضف ملعقة صغيرة من الملح فيه، اشرب هذا مرتين في اليوم، إذا كنت تعاني باستمرار من انخفاض في ضغط الدم.

7. العسل

إنه أحد أفضل العلاجات الطبيعية لانخفاض ضغط الدم، إذا كنت تشعر بالدوار بسبب انخفاض ضغط الدم، فيجب تناول العسل للحصول على تأثير فوري، اخلطي ملعقتين من العسل في كوب من الماء، أضف قليلًا من الملح وشرب هذا المزيج.

8. حليب اللوز

يمكن أن يساعد في زيادة مستويات انخفاض ضغط الدم، يساعد وجود الدهون الأساسية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية جسمك على استعادة توازن السكر في الدم.

9. العرقسوس

يستخدم في الطب التقليدي لرفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، جذور العرقسوس مفيدة للعلاج انخفاض ضغط الدم، كما أن له خصائص كمضاد للالتهابات.