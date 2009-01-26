الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب بإلغاء مبادرة السلام العربية

فلسطين اليوم-غزة

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أمس الاحد بإلغاء مبادرة السلام العربية التي أقرّتها قمة بيروت العربية عام 2002.

ونقل موقع 'الإسلام اليوم' عن الاتحاد الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي تحذيره في بيان من الركون إلى وعود إسرائيل التي وصفها بـ'الكيان المتجبّر'، وقال إنه ينبغي إلغاء مبادرة السلام العربية في سياق خطوات مطلوبة لمواجهة 'التجبّر' الإسرائيلي.

وتنصّ مبادرة السلام العربية على تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل مقابل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967 إلى جانب قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وكان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز دعا في افتتاح القمة العربية الاقتصادية الأولى في الكويت التي عقدت في 19 و20 من كانون الثاني (يناير) الجاري، الى تجاوز مرحلة الخلافات العربية وفتح الباب أمام توحّد كل العرب، مشدّداً على أن مبادرة السلام العربية لن تبقى على الطاولة إلى الأبد.