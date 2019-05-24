لاعبو ريال مدريد يرددون جملة واحدة في غرف الملابس

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أغلب لاعبي ريال مدريد يؤكدون رغبتهم البقاء في صفوف النادي الملكي، في ظل الحديث عن رغبة مدرب الفريق زين الدين زيدان، الاستغناء عن عدد من اللاعبين.

وقالت الصحيفة، إن "المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، قضى الأسابيع الثلاثة الماضية، في عقد اجتماعات ثنائية مع لاعبي ريال مدريد، للحديث عن مستقبلهم داخل النادي، وأن بعض الاجتماعات شهدت مناوشات".

وأضافت الصحيفة، أن "سبب المناوشات كان إصرار كل اللاعبين على ترديد جملة واحدة أريد البقاء في ريال مدريد"، مضيفة "كانت هذه العبارة الأكثر ترددا في غرفة تبديل الملابس،عمليا، لا أحد يريد مغادرة الفريق".

وأشارت الصحيفة، إلى أن عدداً من اللاعبين بات رحيلهم مؤكدا، مثل داني سيبايوس وكيلور نافاس وماركوس يورينتي.

ووضعت الصحيفة، تصريحات لعدد من اللاعبين الذين يريدون، بصرف النظر عن أي ظرف، البقاء داخل أسوار "سانتياغو برنابيو"

رفائيل فاران: كان اللاعب يفكر، خلال شهر مارس الماضي، في الرحيل، إلا أنه قبل أيام صرح لصحيفة "ماركا" قائلا "أريد البقاء في الريال لموسم آخر". هذا التصريح جعل إدارة النادي الملكي مترددة قبل حسم موقفها.

غاريث بيل: وصفت "ماركا" قضية بيل بـ"الأكثر تعقيدا خلال هذا الصيف"، على اعتبار أن زيدان سبق وأن صرح أنه لا ينوي الاعتماد مستقبلا على اللاعب الويلزي، لكن الأخير يصر على إكمال عقده، الذي ينتهي بعد 3 سنوات. ولا يزال وكيل أعمال بيل، جوناثان بارنت، يخوض المفاوضات مع إدارة الريال.

ماريانو دياز: واحد من بين اللاعبين الذين يأمل النادي في أن يغادروا، لكن اللاعب الإسباني مصر على البقاء بين أسوار الفريق الريالي، حيث قال "أريد أن أستمر مع فريق حياتي، أريد الاستفادة إلى أقصى حد. لدي طموح وأريد أن أثبت نفسي هنا".

توني كروس: جدد عقده مع فريق العاصمة الإسبانية، مما يعني أنه لن يغادر خلال الانتقالات الصيفية.

ناتشو: اللاعب البالغ من العمر 29 عاما سيجدد عقده بصفة رسمية مع النادي خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق مصادر "ماركا".

مارسيلو: اللاعب البرازيلي مستمر مع الفريق، وزيدان طمأنه خلال المحادثات الثنائية بشأن مستقبله.

إيسكو: صرح بأنه يريد البقاء، بغض النظر عن أي عروض محتملة. اللاعب يخطط لضمان مكانة رسمية ضمن تشكيلة زيدان في الموسم المقبل.