ظريف يرد على ترامب: إيران سترى نهايتك

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، اليوم الجمعة، التأكيد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يرى نهاية إيران أبدا، في رد جديد منه على تهديدات ترامب بإبادة إيران إذا أعلنت الحرب.

وقال ظريف عقب لقائه مسؤولين باكستانيين في إسلام أباد: "إيران سترى نهاية ترامب بينما لن يرى ترامب نهاية إيران أبدا".

وبحسب بيان لوزارة الخارجية فإن ظريف شدد على أن "ترامب اتهم الشعب الإيراني بالإرهاب مرارا، وهذا العنوان يليق به فقط".

وكان ظريف​، رد على تصريحات الرئيس الأمريكي ​ترامب​ بشأن بلاده، مؤكدا أن "التبجحات عن الإبادة التي أطلقها الرئيس الأمريكي لن تقضي على إيران".

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد إيران بأن الحرب تعني نهايتها، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج.

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" إلى بحر العرب في طريقها إلى الخليج، على خلفية التصعيد الأخيرة بين أمريكا وإيران، التي هددت بإغلاق مضيق هرمز.

وتستعد إيران لحماية سواحلها وفرض وجودها في مياه الخليج بقوة بحرية تضم زوارق سريعة وغواصات خفيفة، يمكنها العمل في المياه الضحلة، وتنفيذ هجمات سريعة، مقارنة بقدرة محدودة لحاملة الطائرات الأمريكية في تلك المياه.