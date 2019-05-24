الحية: موحّدون على مقاطعة مؤتمر البحرين

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن الموقف الفلسطيني موحّد على رفض صفقة القرن الأمريكية، وكل ما ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة العربية.

وقال الحية في كلمة له خلال مشاركته في الجمعة الـ59 شرق غزة، إن شعبنا مصمم على إنهاء مشاريع التصفية وكسرها، كما أفشل بعض المشاريع في السابق، مشددا على أن الشعب الفلسطيني موحّد على مقاطعة مؤتمر البحرين والعمل ضد صفقة القرن ومشاريع التصفية.

كما أكد القيادي الحمساوي على أن رسالة شعبنا في مسيرات العودة هو أن الجميع موحد في خندق مقاومة الاحتلال ومشاريع التصفية والحصار الظالم عن غزة حتى ينتهي إلى الأبد.

وأشار الحية إلى أن الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة مسيرات العودة وكسر الحصار، حتى تحقق أهدافها.