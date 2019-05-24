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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في جمعة "يوم القدس العالمي" الاسبوع المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:53 - 24 مايو 2019
مسيرات العودة مخيم ملكة شرق مدينة غزة ‫(42926599)‬ ‫‬.JPG مسيرات العودة مخيم ملكة شرق مدينة غزة ‫(42926599)‬ ‫‬.JPG
بنك فلسطين
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أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و كسر الحصار استمرارها في مسيرات العودة عند حدود غزة، حتى تحقق أهدافها.

و قالت الهيئة في بيان لها في ختام جمعة "التكافل و التراحم" إن شعبنا تحدى لهيب الأجواء الحارة ليطفئ لهيب المؤامرة التي تحاك للقضية الفلسطينية.

و دعا القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، و رئيس الهيئة الوطنية للمشاركة في الجمعة القادمة، خالد البطش التي ستحمل عنوان "يوم القدس العالمي"، مؤكداً بأن شعبنا يقف صفاً واحداً على عدوه وعلى كل المتآمرين على قضيته.

و أكد البطش بأن لا أحد يستطيع أن يملي على شعبنا حلولاً هابطة، مشدداً على أن الحل الوحيد لقضيتنا هو  جلاء الاحتلال.

و أضاف: "نلفت انتباه شعبنا إلى أن هناك دخلاء على الإعلام وأصحاب أقلام تسعى لتفتيت وحدة شعبنا".

و أكد القيادي البطش رفضه للورشة الاقتصادية في دولة البحرين، داعياً الدول العربية لمقاطعتها.

 

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