الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في جمعة "يوم القدس العالمي" الاسبوع المقبل

أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و كسر الحصار استمرارها في مسيرات العودة عند حدود غزة، حتى تحقق أهدافها.

و قالت الهيئة في بيان لها في ختام جمعة "التكافل و التراحم" إن شعبنا تحدى لهيب الأجواء الحارة ليطفئ لهيب المؤامرة التي تحاك للقضية الفلسطينية.

و دعا القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، و رئيس الهيئة الوطنية للمشاركة في الجمعة القادمة، خالد البطش التي ستحمل عنوان "يوم القدس العالمي"، مؤكداً بأن شعبنا يقف صفاً واحداً على عدوه وعلى كل المتآمرين على قضيته.

و أكد البطش بأن لا أحد يستطيع أن يملي على شعبنا حلولاً هابطة، مشدداً على أن الحل الوحيد لقضيتنا هو جلاء الاحتلال.

و أضاف: "نلفت انتباه شعبنا إلى أن هناك دخلاء على الإعلام وأصحاب أقلام تسعى لتفتيت وحدة شعبنا".

و أكد القيادي البطش رفضه للورشة الاقتصادية في دولة البحرين، داعياً الدول العربية لمقاطعتها.