النخالة: شعبنا يملك من القوة ما يسقط به "صفقة القرن"

استقبل الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، الأستاذ زياد النخالة، وفداً من "مجلس علماء فلسطين"، برئاسة الشيخ الدكتور حسين قاسم، وذلك بحضور ممثل الحركة في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.

وأثنى الوفد على مواقف "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، ورؤيتها السياسية وثباتها على مواقفها رغم المخاطر الكثيرة التي تحيق بالقضية الفلسطينية، منوّهاً بانتخاب النخالة أميناً عاماً للحركة.

وأكد الوفد ثبات المجلس على مواقفه التي تأسس لأجلها، وفي مقدمتها خدمة الشعب الفلسطيني في فلسطين ولبنان والمنطقة، ورفض أي اقتتال لا يصب في مواجهة العدو الصهيوني، وجمع كلمة العلماء وجماهير الأمة باتجاه قضية فلسطين.

بدوره، أثنى الأمين العام على دور العلماء في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، ولا سيما في ظل موجات التطبيع التي تسعى إلى تشويه الحقائق التاريخية والدينية، مشيداً بالدور الذي يؤديه "مجلس علماء فلسطين" في وحدة الصف ووأد الفتنة وتوجيه الجهود باتجاه قضية المسلمين المركزية.

وأكّد النخالة على جهوزية قوى المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها "حركة الجهاد الإسلامي"، للدفاع عن مقدسات الأمة في فلسطين، مشيرا إلى أن قدر الشعب الفلسطيني هو الجهاد والمقاومة، أياً تكن النتائج.

ودعا الأمين العام إلى ضرورة بذل كل الجهود من أجل إعادة الوحدة إلى الصف الفلسطيني، في إطار الثوابت، وفي مقدمتها تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها، مؤكداً على أن القوى الفلسطينية تمتلك من أوراق القوة ما يمكنها من إسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية المسمى "صفقة القرن".

وفي ختام اللقاء بارك وفد المجلس للأستاذ زياد النخالة حلول شهر رمضان المبارك، وتحمله الأمانة الكبيرة، داعياً له بالنجاح والتوفيق، كما قدّم له مجموعة كتب ومؤلفات للمجلس عن القضية الفلسطينية.